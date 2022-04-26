عرض المتهم بقتل والدته بالشاكوش في عين شمس على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل والدته عن طريق تهشيم رأسها بشاكوش وإصابة خاله في دائرة قسم شرطة عين شمس على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، وكذلك الكشف عن تناول المواد الكحولية، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا.

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاه المجني عليها، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

كان مأمور قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من الأهالي بمقتل ربة منزل على يد ابنها، وبالانتقال عثر على جثة سيدة تدعى «ليلى م م» 65 عامًا، ربة منزل، وتبين من الفحص تهشم رأس المجني عليها بسبب تعرضها للضرب على رأسها بواسطة آلة حادة.

التحريات تتوصل للجاني

كما عثرت القوات على شاكوش بجوار الجثة، وكشفت التحريات عن أن ابن المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت التحريات أنّ الابن عاطل ودائم الاعتداء عليها بالضرب.

وأوضحت التحريات أنّه في يوم الواقعة تدخل خال المتهم وشقيق المجني عليها للصلح بينهما وحاول منع المتهم من التعدي عليها بالضرب فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب ثم قام المتهم بالاعتداء على والدته بواسطه شاكوش على رأسها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأشارت التحريات إلى أنّ جيران المجني عليها قاموا بنقل شقيقها المصاب إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، وأخطرت الشرطة، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات، وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.