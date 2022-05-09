«واحد تاني» لأحمد حلمي يحقق مليون و368 ألف جنيه أمس بدور العرض

حقق فيلم «واحد تاني» من بطولة الفنان أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى مليون و368 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

فيلم واحد تاني، من الأفلام التي حصلت على إشادة من الجمهور والنقاد خلال موسم عيد الفطر، يلعب حلمي دور أخصائي اجتماعي في أحد السجون، ويبحث عن شغفه في الحياة مما يجعله يلجأ إلى أحد الاقتراحات التي يقترحها عليه أحمد مالك، ويقوم بتركيب لبوسة ولكن الأمور تتعقد ولكن في إطار كوميدي.

الفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبير من الفنانين من بينهم روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو وهبة، محمد التاجي، نور إيهاب، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ ومن تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

إيرادات فيلم «العنكبوت» لـ أحمد السقا

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، وحقق أمس بدور العرض مايقرب من 771 ألف جنيه، والعمل يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

إيرادات فيلم «زومبي» لـ على ربيع

فيلم «زومبي» جاء في المرتبة الثالثة وحقق مايقرب من 383 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، وتدور أحداث فيلم زومبي في إطار كوميدي، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

ويشارك في فيلم «زومبي» عدد من النجوم منهم، علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.