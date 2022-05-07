بدء جرد وفحص تقارير تحديث بيانات بطاقات التموين: انتهت مهلة التقديم

كشف مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء مكاتب التموين والمديريات على مستوى المحافظات في جرد وفحص التقارير التي تم تسلمها من المواطنين حاملي البطاقات التموينية الراغبين في تحديث بيانات بطاقات التموين، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتسليم تقارير تحديث البيانات والتي كانت 25 إبريل 2022.

تحديث بيانات بطاقات التموين تبدأ بحذف أصحاب الرواتب العليا

ونوه المصدر في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه تم البدء في جرد التقارير التي تسلمتها مكاتب التموين من المواطنين خاصة بعد انتهاء الاجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، فضلا عن انتهاء مهلة تسلم التقارير من المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين، والتي بدأت بطلب عبر بونات صرف الخبز لبعض المواطنين لتقديم تقرير بالدخل الشامل للأسرة تمهيدا لحذف أصحاب الرواتب العليا من منظومة الدعم التمويني.

وضع مالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018

كما شملت تقارير المواطنين التي تسلمتها مكاتب التموين حتى 25 أبريل 2022 أيضا تقارير امتلاك الأفراد المدرجين على بطاقات التموين لسيارات حديثة بدءً من موديل 2018 فأحدث، سواء كان هؤلاء الأفراد أصحاب البطاقات أو أفراد مقيدين عليها، حيث تشمل عملية الجرد لكل من يمتلك سيارة موديل حديث ومقيد اسمه على منظومة التموين.

تحديث بيانات الرقم القومي لأفراد البطاقة

ومن بين التقارير التي يجري فحصها وجردها حاليا تقارير تحديث الرقم القومي لأصحاب البطاقات التموينية أيضا وجميع الأفراد المقيدين على البطاقة سواء كان لديهم بطاقات رقم قومي أو شهادات ميلاد بالنسبة لمن هم تحت سن 16 عام.

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من إجراء تحديث بطاقة التموين وتحديث بيانات الأفراد المقيدين على المنظومة من ضبط عملية صرف الدعم من أجل وصوله فقط للمستحقين من الأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية.