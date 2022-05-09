بدء الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية العام الدراسي المقبل.. 8 كليات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم، مشروع إنشاء جامعة المنصورة الأهلية، في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.

كليات الجامعة الأهلية الجديدة

وشاهد وزير التعليم العالي فور وصوله عددا من المنشآت والمباني التي جري تنفيذها، مع الاستماع لشرح تفصيلي من عميد كلية الهندسة للأعمال على أرض الواقع، لتصبح الجامعة جاهزة للعمل بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وتعد الجامعة الجديدة أحد المشروعات القومية البارزة للتعليم العالي بمحافظة الدقهلية، والتي أنشئت في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء الجامعات بمعايير وجودة عالمية.

وأنشئت الجامعة بموجب القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة المنصورة الأهلية»، ومقرها مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وتعد أول جامعة أهلية تنبثق من جامعة حكومية

وتستهدف الجامعة في المقام الأول مواكبة الزيادة المستمرة في عدد الطلاب، وإتاحة فرص تعليمية لهم بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل وكذلك تسهم أيضًا في تنمية المنطقة الصناعية و الإقاليم المحيطة بها.

الجامعة الجديدة على مساحة 43 فدانا

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، خلال الزيارة، إن جامعة المنصورة الأهلية تقام على مساحة 43 فدانا بتكلفة مالية قدرها 30.059 مليار جنيه، وتضم 8 كليات، وبها 27 برنامجا، ومقسمة إلى ثلاثة قطاعات، الأول قطاع الكليات الطبية، ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض) وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية ، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية) وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

وأضاف، أن المشروع بدأ تنفيذه في فبراير 2021 وجري تنفيذ 71% من الأعمال، ومن المتوقع انتهاء الأعمال في 30 يوليو 2022 المقبل، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء 10 مبان رئيسية، تضم الكليات المختلفة وإدارة الجامعة وتم الانتهاء من البنية التحتية وجاري حاليا عمليات تجهيزات المعامل والتجهيزات التعليمية.