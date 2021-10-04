شروط ومواصفات مسابقة تصميم لوجو الجامعة الأهلية بالعبور

أطلقت جامعة بنها مسابقة تصميم «لوجو»، للجامعة الأهلية بالعبور، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتضمنت شروط المسابقة أن يكون تصميم لوجو جامعة بنها الأهلية مبتكرا ومتميزا وجديد كفكرة تصميمية، وأن يكون معبرا عن هوية الجامعة ورسالتها، وأن يحمل فى مجمله رسالة ورؤية الجامعة، وألا يكون مقتبسا ولا يحق المطالبة باللوجو الفائز فيما بعد ويصبح ملكا للجامعة و حق للمتقدم تقديم أكثر من تصميم.

شروط يجب توافرها في لوجو الجامعة الأهلية الجديدة

وتشترط جامعة بنها أن يحتوي التصميم على اللغتين العربية والإنجليزية، وإمكانية تنفيذه ووضعه في وسائل الإعلان والإعلام والمراسلات والمكاتبات، ويحتفظ اللوجو بوضوح بجميع عناصره عند التصغير والتكبير، كما يتم تقديم ملف مطبوع على A4 ألوان وأبيض وأسود بصيغة pdf ، ونسخه على CD، بتقنية عالية الجودة للطباعة، ويقتصر لوجو جامعه بنها على لون واحد أزرق أو الأزرق بدرجاته، ويتم تصميم اللوجو بصيغ Resolution300 ، CMYK بجودة عالية، ويرفق تقرير يوضح فكرة اللوجو وأسس تصميمه وفلسفته وما يرمز إليه.

5000 جنيه جائزة المسابقة

وأكدت الجامعة أن المسابقة مقدمة لطلاب جامعة بنها وأن الفائز بأفضل تصميم سوف يحصل على جائزة ماليه قيمتها 5000 جنيه ، مع التأكيد على تسليم الأعمال الخاصة بالمسابقة في موعد غايته من 3-10 حتي 10-12 مرفق به اسم المتسابق ورقم التليفون والإيميل الخاص به وصورة من بطاقة الرقم القومي، لمكتب الأستاذ الدكتور عميد كلية الفنون التطبيقية.