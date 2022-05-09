الإحصاء: 1.64% تراجعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية، اليـــوم الإثنين الموافق 9/5/ 2022، وذلك عن شهـر فبراير 2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي «ISIC Rev.4»، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013.

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية، 110.62 خلال شهر فبراير 2022 «أولي»، مقابل 112.46 خلال شهر يناير 2022 «نهائي»، بنسبة انخفاض قدرها 1.64٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 146.77 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 65.142 بارتفاع قدره 2.89٪ وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان.

صناعة الأجهزة الكهربائية

بلـغ الرقـم القيـاسـي لـ صناعة الأجهزة الكهربائية 140.50 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 124.04 بارتفاع قدره 13.27٪ وذلك لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة صناعة الورق ومنتجاته 77.04 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 79.66 بنسبة انخفاض قدرها 3.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.70 خلال شهر فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض قدره 10.33٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.