النيابة تصدر قرارًا ضد قاتل عشيقته بأكتوبر.. «قتلها ورمى جثتها في الزبالة»

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل عشيقته وإلقاء جثتها عارية في صندوق قمامة بأكتوبر على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه؛ لبيان إذا كان المتهم بقتل عشيقته وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.

جثة عارية داخل صندوق القمامة

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة بمنطقة 6 أكتوبر.

وتبين العثور على جثة سيدة عارية تمامًا ولا توجد أية مستندات تدل على هويتها وفي العقد الرابع من العمر، كما تبين وجود إصابة بالرأس وخنق بالرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، لكشف هوية المجني عليه، واستدعاء أسرتها.

الجريمة كشفت عن علاقة غير شرعية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وأثناء السير في جمع التحريات تبين قيام فتاة بالإبلاغ عن تغيب والدتها عن المنزل، وبعرض الجثة على الفتاة تعرفت عليها، وتوصل فريق البحث إلى أن المجني عليها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، كما تبين من خلال فحص هاتف المجني عليها وجود اتصال أحد الأشخاص بالمجني عليها، وتم تحديد الشخص.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيّدها وأضاف أنه على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وأنه يوم الواقعة وبعد الانتهاء من ممارسة الرذيلة مع المجني عليها ضبطها تسرق أموالاً من ملابسه، فقام بتعنيفها إلا أنها صفعته على وجهه، فقام بضربها بخشبة على رأسها ثم خنقها، وحملها وهي عارية ووضعها في تروسيكل وألقاها في صندوق قمامة.