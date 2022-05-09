شاب بالغربية يتخلص من حياته بحبة حفظ الغلال السامة.. أزمة نفسية

تخلص شاب في العقد الثالث من عمره، يقيم في مدينة طنطا، من حياته بتناوله حبة حفظ الغلال السامة، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية دفعته إلى الانتحار، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، يفيد بوصول شاب يُدعى «محمد.س.خ»، ويبلغ من العمر 29 عامًا، مصابًا بحالة إعياء شديد، نتيجة ادعائه بتناول مادة سامة، وحالته الصحية غير مستقرة، ووفاته في الحال.

أزمة نفسية دفعت الشاب للانتحار

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب مقيم في مدينة طنطا، وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة، تبين انتحار الشاب إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة.

وبإجراء المعاينة الأوّلية، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفى، وأنه قرر تناول حبة حفظ الغلال داخل غرفته، وفوجئت الأسرة بتناوله حبة حفظ الغلال وتدهور صحته وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان معرفة سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة.