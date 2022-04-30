11 مركزا لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، فتح أبواب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في الفترة من الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتى الجمعة 6 من نفس الشهر، لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

نشر أرقام مسؤولي الشحن بكل المحافظة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة نشرت أسماء وأرقام الهواتف المحمولة لمسؤولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، لافتا إلى تقسيم العمل لفترة صباحية تبدأ فى تمام العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً، على أن تبدأ الفترة المسائية فى تمام الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً.

الشحن عن طريق الدفع الإلكتروني أو مراكز الشحن

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن، أو عن طريق الدفع الإلكتروني «فوري» في أي وقت ومن أي مكان، لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، لافتا إلى أنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

تلقي الشكاوى على الرقم 125

وأوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام بالشركة، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة «واتس آب»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.