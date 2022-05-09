ضبط 1204 قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأسعار أعلى من المتداولة في حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1204 قضية تموينية متنوعة، بينها قضيتي حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت 3 أطنان دقيق أبيض وأرز وسكر، و333 قضية بيع بأسعار أعلى من المتداولة وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 24,468 طن.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة لتصرفه في 19,65 طن دقيق بلدي، قام المذكور ببيعها في السوق السوداء مستولياً على فارق الدعم، كما ضبطت 3,6 طن أرز أبيض ومكرونة وزيت طعام ودقيق أبيض، لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، في حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

مصادر 4 أطنان من السلع الغذائية

وصادرت الحملات 2,4 طن دقيق أبيض وسكر حر وأرز أبيض، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول في حيازة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، فضلا عن ضبط 2 طن دقيق أبيض وأرز أبيض، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة في حيازة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وفي المنوفية، تم ضبط 5 أطنان نخالة خشنة، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، في حيازة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية، وتم ضبط 120 طن أقماح مستوردة، يشتبه في كونها مخلوطة بأقماح محلية في حيازة المدير المسئول عن مطحن لطحن الأقماح بمحافظة الشرقية.

التحفظ على 12 طن قمح محظور تداوله

وفي الفيوم، تحفظت قوات الشرطة على قائد سيارة بحوزته 12,92 طن أقماح محلية محظور تداولها، تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، كما ضبطت القوات 6 أطنان قمح محلي محظور تداوله، في حيازة مالك مخزن لتجارة الحبوب، دون ترخيص بمحافظة بنى سويف.

ونجحت الحملات في التحفظ على 3,62 طن لحوم مجمدة دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة القاهرة.

وتحفظت الحملات على 2,55 طن لحوم ودهون حيوانية، دون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، إلى جانب ضبط طن أسماك مدخنة دون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها بمصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة، دون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 9 قضايا، أمن عام، وتنفيذ 149 حكما قضائيا متنوعا وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية بجميع أنحاء الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.