فريق طبي بـ«بنها الجامعي» ينقذ حياة طفلة عامين ابتلعت حبة سوداني

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ حياة طفلة سنتين، ابتعلت حبة سوداني سببت لها شرقة وتوقف التنفس نتيجة ابتلاعها في التجويف الصدري، مما أثر على الحالة العامة ودخولها في حالة اختناق شديدة، حيث جرى التعامل الجراحي بالمناظير وتم إنقاذ حياتها.

ترأس الفريق الجراحي الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، الذي حذر من خطورة مثل هذه الحالات وخاصة مع قرب العيد وتزايد استهلاك اللب والسوداني، قائللا: «ممنوع تناول الأطفال تحت سن 6 سنوات السوداني أو اللب نهائيا».

تفاصيل حالة طفلة بنها

قال الدكتور محمد الجزار إنه جرى استخراج بواقي قطع من سوادني تم مضغه، استخرج بالمنظار الجراحي من الشعب الهوائية لطفلة عمر سنتين حضرت للمستشفى محولة من مستشفي آخر خاص في محافظة مجاورة، كانت أكلت سوداني وشرقت وحدث زرقه في الجسم وكاد النفس يتوقف نهائيا.

أضاف الجزار في بيان صحفي اليوم، أن أهل الحالة توجهوا بيها فورا للمستشفى القريب منهم وبسرعة تم إدخالها للإنعاش، وتركيب أنبوبة حنجرية ثم جري تحويلها إلى قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، وإدخالها حجرة العمليات فورا وإجراء المنظار، واستخراج بواقي السوداني من داخل الشعب الهوائية بعد أن أغلقتها قطع السوداني، التي تسببت في توقف التنفس لدى الطفلة الحالة، وتوقف دخول الهواء إلى الرئتين.

جراحة عاجلة لطفلة بنها

أوضح الجزار أنه جرى استخراج كل قطع حبة السوداني بعد تفتيتها واستعادة مجرى التنفس، وما زالت ترقد بالعناية المركزة بسبب فترة توقف النفس قبل وصولها إلى المستشفى.

وجه الجزار الشكر للفريق الطبي المعاون، الأطباء نهى هلال مدرس جراحة القلب والصدر، وإسراء الطبيب المقيم، ومصطفي جلال أخصائي جراحة القلب والصدر، وسارة محمد مدرس مساعد التخدير، والممرض عبد الله فارس.