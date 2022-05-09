توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح على جميع المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، استمرارا لموجة الطقس الحار، خلال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ الطقس يصبح مائلًا للبرودة ليلًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى23

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى23.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى31 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24.