«النقل»: البوابات الإلكترونية تقضي على المتهربين من دفع أجرة القطارات

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن تشغيل البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد، سيعمل على القضاء على المتهربين من دفع قيمة تذاكر القطارات.

تركيب البوابات في 5 محطات كمرحلة أولى

وقال «الوزير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات مرحلة أولى، وهى (مصر برمسيس - الجيزة - دمنهور - سيدي جابر - مصر بالإسكندرية)، وتم عمل منظومة جديدة لحجز تذاكر القطارات للتكامل مع منظومة الحجز القديمة لعبور البوابات الإلكترونية، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، يتم تركيب بوابات إلكترونية، للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، مضيفا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

لوحات إرشادية لمعرفة الدخول والخروج عبر البوابات

ووجه وزير النقل، بضرورة زيادة اللوحات الإرشادية في محطات السكة الحديد التى تم تركيب فيها البوابات الإلكترونية، لمعرفة الركاب بطريقة الدخول والخروج من وإلى أرصفة المحطات، عبر البوابات الإلكترونية الجديدة، منوها إلى أنه شدد على ضرورة عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالاته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، مؤكدا أنه لا يوجد أى قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد، وأن جميع القطارات العاملة محدثة وآخرى جديدة.

لن يمسح لأي راكب باستقلال القطارات دون تذكرة

وأضاف، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة الجبارة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.