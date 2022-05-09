أسماء الفائزين في قرعة حج الأوقاف العادية 1443 هجريا

أجرت وزارة الأوقاف قرعة علنية للإعلان عن الفائزين في قرعة الحج لعام 1443 هجرية، للمتقدمين في تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالأوقاف، وعددها 5 تأشيرات وعلى نفقتهم الخاصة وذلك على النحو التالي:

أولا:الأساسيون

1- هشام فؤاد علي الشريف، مدير عام هيئة الأوقاف بسوهاج، وقد تم اختياره بالتزكية، كونه الوحيد من الإداريين المتقدمين للقرعة.

2- الشيخ محمد السيد محمد عبد الرازق، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف شبين الكوم بمديرية أوقاف المنوفية.

3- الشيخ محمد علي عبد الله خليفة، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة.

4- الشيخ عمرو محمد مرسي محمد، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

5- الشيخ محمود رمضان السيد أحمد عيسى، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

ثانيا: الاحتياطيون

1- الشيخ ربيع محمد سليم سليم، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المعادي بمديرية أوقاف القاهرة.

2- الشيخ هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف منشأة القناطر بمديرية أوقاف الجيزة.

3- الشيخ مكاوي حسين محمد حسين مكاوي، إمام وخطيب ومدرس وعضو بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف.

قرعة الحج

وتقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف بالتهنئة للفائزين في قرعة الحج لعام 1443 هجريا، للمتقدمين في تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالأوقاف، وعددها 5 تأشيرات وعلى نفقتهم الخاصة سائلين الله (عز وجل) أن يتقبل منهم صالح العمل، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء.

وطالبت الوزارة كل منهم الحضور إلى مكتب مساعد الوزير خلال ٤٨ ساعة لكتابة إقرار من كل منهم بأنه لم يسبق له الحج أصلا، ومن يتخلف يعد معتذرا ويتم الانتقال إلى قائمة الاحتياطي لاختيار البديل.