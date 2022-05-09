تشييع جثمان شاب من ذوي الهمم بالإسماعيلية.. قتله خاله بسبب 400 جنيه

شيّع أهالي قرية أبو عطوة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جثمان شاب لقي مصرعه على يد خاله بسبب مبلغ مالي، وخلافات وقعت بينهما في شهر رمضان المبارك.

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثمان الشاب بعد وفاته متأثرًا بإصابته، التي تسببت له في نزيف داخلي بالمخ وكسر في الجمجمة، إضافة إلى إصابات أخرى في مختلف أنحاء الجسم.

قتل بسبب 400 جنيه

تعود الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، إذ اعتدى شاب في الثلاثينيات من العمر على ابن شقيقته في قرية أبو عطوة بآلة حادة، بسبب اقتراض الأخير منه مبلغ 400 جنيه وعدم رده له.

وقالت شقيقة المجني عليه إن شقيقها يعمل سائق «توك توك»، وإن الخلاف نشب بين شقيقها وخالهما بسبب خلاف مادي سابق، إذ اقترض شقيقها مبلغ 400 جنيه من الخال ووعد بردها.

وأضافت أن شقيقها لديه إعاقة في يده وقدمه، وأنه تم الاعتداء عليه بالضرب دون رحمة، إلى أن تعرّض لنزيف داخلي نُقل على أثره إلى المستشفى إلى أن توفى أمس.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب يُدعى «خالد.م.ع»، 29 سنة، ومقيم بقرية أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بعد قضائه عدِة أيام في المستشفى في حالة حرجة.

ضبط المتهم

وشكلت المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي لضبط الجاني.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله وبدر عليان وملهم البلتاجي ومصطفى العدوي معاوني مباحث مركز الإسماعيلية، في القبض على المتهم ويُدعى «أحمد.م.ع»، 37 سنة، وضبط الآلة الحادة المستخدمة في قتل المجني عليه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجاني استدرج المجني عليه إلى منطقة زراعية واعتدى عليه بآلة حادة، محدثًا به عدة إصابات في مختلف أنحاء الجسم وجرى وضعه على جهاز تنفس صناعي ليفارق الحياة بعد دخوله المستشفى.