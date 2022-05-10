تراجع إيرادات أفلام عيد الفطر.. ودور العرض تستقبل «الفارس» الأسبوع المقبل

شهدت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المُبارك، تراجعًا كبيرًا، بنسبة تتجاوز الـ50% تقريبًا، وذلك بعد مرور أسبوع من طرحها في السينمات.

ويُشارك في موسم أفلام العيد، 3 أفلام فقط ما بين الكوميدي والأكشن، وهي «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، و«واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، و«زومبي» لـ علي ربيع نجم مسرح مصر.

وتراجعت الإيرادات بشكلٍ ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وبشكلٍ تدريجي، حيث بلغت إيرادات فيلم واحد تاني 1.36 مليون جنيه، يوم الأحد، بعد ما كانت تتجاوز الـ5 ملايين خلال أيام العيد، والأمر ذاته مع فيلم العنكبوت، الذي حقق الأحد 771 ألف جنيه، أما زومبي حصد 383 ألف جنيه.

موزع السينمائي: فترة الامتحانات سبب تراجع حجم الإيرادات

وبدوره، قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن التراجع الكبير في حجم الإيرادات عقب مرور أسبوعٍ واحد من أفلام العيد، يرجع إلى بدء فترة الامتحانات، مؤكدًا أنّ «هذا الأمر طبيعى ومتوقع ولا يُثير أي مخاوف، خاصة أنه سيعود للصعود مُجدداً بالتزامن مع انتهاء الامتحانات، خاصة أن هذه الأفلام مستمرة حتى موسم عيد الأضحى المُقبل».

السينمات تستقبل فيلم فارس يوم 18 مايو الجاري

يذكر أنّ السينما سوف تستقبل فيلمًا جديدًا اعتبارًا من يوم 18 مايو الجاري، وهو «فارس» الذي يُعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، الذي يُجسد داخل العمل دور فارس، وتحدث بينه وبين الفنان حسين فهمي، الذي يجسد دور رجل أعمال يعاني من مشكلات نفسية تتسبب في حدوث عدد من الأزمات.

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، واللبنانية أميلا الكيك، وصلاح عبد الله، وملك زاهر، وعابد عنان، ورنا رئيس، وتأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.