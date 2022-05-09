مصادر قضائية: اختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة لا علاقة له بأعمال درامية

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة العامة تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، في ضوء تنفيذها السياسات العامة وتحقيق أهدافها في استراتيجيتها للتحول الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030، لذلك قرر النائب العام، تشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وأصدر كتاب دوري بإلغاء العمل ببعض الدفاتر الورقية، واستبدالها بدفاتر إلكترونية، تضمن شرحًا لكيفية القيد بالدفاتر الجديدة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة مباشرة.

استراتيجية التحول الرقمي

وأكدت المصادر، أن هذه القرارات جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة، بحضور قيادات النيابة العامة في إطار خطة استراتجية كبيرة للتحول الرقمي، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وشرحت المصادر، أن النيابة العامة لا تتأثر بشخص أو جهة أو عمل درامي، خاصة أن أحد العاملين في مسلسل رمضاني، خرج مؤخرا ليتحدث عن أن قرارات النيابة العامة، جاءت استجابة لهذا العمل الدرامي.

احترام الأعمال الفنية

وأكدت المصادر، أن النيابة العامة تحترم الأعمال الفنية والأدبية وتقدرها، لكنها تتخذ قراراتها في ضوء ما يحقق مصالح المجمتع الذي تنوب عنه وتمثله، دون التاثر بأي جهة أو عمل درامي معين، إعمالًا لمبدأ استقلال القضاء التي هي أحد شُعبه، وأن النيابة العامة تُخطط في السنوات الأخيرة وتصدر قراراتها بشان التخفيف على المواطنين، وفقًا لاستراتيجيتها في التحول الرقمي المعلن عن سياساتها العامة وأهدافها الاستراتيجية منذ شهور مضت.