الدولار يقهر عملات العالم اليوم.. «اليورو والإسترليني» أبرز ضحاياه

قهر الدولار الأمريكي، اليوم، العديد من العملات الرئيسية من بينها الجنيه الاسترليني واليورو والين واليوان، بعدما ارتفع مؤشر الدولار فوق علامة 104 اليوم الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له في 20 عامًا.

اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ 2016

بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، انخفض اليورو مرة أخرى إلى أدنى مستوياته في 2016 عند 1.05 دولار في الأسبوع الثاني من مايو، حيث يستقر الدولار بقوة ويظل المستثمرون قلقين بشأن مخاطر التضخم المصحوب بركود في أوروبا.

وجعلت التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ بكثير من الاحتياطي الفيدرالي من الصعب على اليورو جذب المستثمرين.

بحسب مزود البيانات، من المتوقع تداول سعر صرف اليورو عند 1.05 دولار بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين بأن يتم التداول عند 1.03 دولار في غضون 12 شهرًا.

أكبر تراجع في اليوان منذ 18 شهراً

انخفض اليوان إلى ما بعد 6.75 للدولار، مسجلاً أدنى مستوياته في 18 شهرًا ومواصلة الخسائر الفادحة التي تكبدها في أبريل، حيث دفعت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم المستثمرين إلى أمان الدولار.

وبينما وسعت سلطات شنغهاي إجراءات الإغلاق حتى أواخر مايو بسبب انتشار فيروس كورونا وكثفت بكين الاختبارات الجماعية للفيروس، أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصينية تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من عامين، في حين تغيرت الواردات بالكاد في أبريل حيث أوقفت قيود كورونا الأكثر صرامة وأوسع نطاقًا إنتاج المصانع وأثرت على الطلب المحلي.

أدنى تراجع لسعر الين منذ 20 عاماً

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 20 عامًا فوق 130 مقابل الدولار، بعد أن تجاوز المستوى الرئيسي في أواخر أبريل بعد أن ضاعف بنك اليابان برنامجه التحفيزي الضخم وعزز التزامه بسياسة العوائد المنخفضة للغاية.

وقال البنك المركزي الياباني إنه سيعرض شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية لمدة 10 سنوات للدفاع عن سقف عائد ضمني بنسبة 0.25% حول هدفه الصفري كل يوم في السوق.

أكبر تراجع في الجنيه الإسترليني منذ عامين

ضعف الجنيه الإسترليني إلى 1.22 دولار في الأسبوع الثاني من مايو، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين، حيث يستمر الدولار في الارتفاع وسط رهانات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدد بشكل أسرع من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى لإبطاء مخاطر الركود التضخمي.

في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي في مايو كما كان متوقعًا، لكن بعض المشاركين في السوق كانوا ينتظرون أن يتبنى البنك المركزي لهجة أكثر تشددًا، في حين أضاف التحذير من أن بريطانيا تخاطر بالوقوع في الركود مزيدًا من الانخفاض.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد ركودًا في الربع الثاني بينما يشير إلى انخفاض بنسبة 1% تقريبًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من هذا العام.

كانت الشكوك المحيطة بتوقعات ارتفاع التضخم والحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية على خلفية انتشار فيروس كورونا هناك من بين العوامل التي حفزت الطلب على الملاذ الآمن على الدولار.

الأربعاء الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، كما عزز تقرير الوظائف القوي الرهانات على المزيد من الارتفاعات الكبيرة.