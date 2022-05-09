ما سعر كيس المكرونة في التموين بعد تغير وزنها؟.. اعرف السعر الرسمي

تغير سعر ووزن كيس المكرونة الذي تضخه وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022، والذي توفرها الوزارة بسعر مدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بأقل من سعرها خارج بطاقة التموين في المحال والسلاسل التجارية، حيث توفر الوزارة حاليا في منافذ بقالي التموين المكرونة بسعرها الجديد.

سعر كيس المكرونة في التموين.. وزن جديد للكيس

وحددت قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022 سعر كيس المكرونة في التموين، والمتوافر حاليا في منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية أيضا على مستوى جميع المحافظات، حيث يبلغ سعر كيس المكرونة في التموين حاليا 5 جنيهات وربع الجنيه، للكيس الذي يزن 400 جرام، فيما يبلغ سعر كيس المكرونة الذي يزن 800 جرام 10 جنيهات ونصف الجنيه، وذلك بالنسبة لأنواع المكرونة التي تضخها وزارة التموين في منافذها بالسعر المدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

هل سلعة المكرونة إجبارية على البطاقة؟

فيما تعتبر سلعة المكرونة من السلع الاختيارية للمواطن على بطاقة التموين، بخلاف سلع الزيت والسكر والأرز، التي تعد سلع إجبارية حيث يحدد عدد أفراد كل بطاقة حصة البطاقة من السلع الإجبارية، فيما تأتي سلع «المكرونة والفول والعدس والشاي والجبنة ومساحيق الغسيل» من السلع الاختيارية، إذ يترك البقال التمويني الحرية للمواطن في شرائه من عدمه.

سحب أكياس المكرونة زنة 500 جرام من البقالين

وكانت مصادر خاصة لـ«الوطن»، كشفت عن سحب أكياس المكرونة التي تزن 500 جرام من منافذ البقالين، من أجل ضخ السعر والوزن الجديد للمكرونة، التي بدأ صرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بداية شهر مايو الجاري بالسعر الجديد المعلن على بطاقة التموين.