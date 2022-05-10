حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 10-5-2022 مهنيا وعاطفيا

تختلف توقعات الأبراج من برج لآخر، وذلك على الصعيدين العاطفي والعملي، إذ أن عددا كبيرا من المواطنين، يهتموا بمتابعة حظك اليوم، لمعرفة توقعات البرج الخاص بهم، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء.

وتقدم عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد الأبراج، اليوم الثلاثاء 10 مايو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 10-5-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب اليوم في تأجيل بعض الأمور، في حياتك المهنية وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

حظك اليوم برج الثور 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم برج الثور 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك جاذبية وتدير الأحاديث واللقاءات بنجاح في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف بحذر وفي حدود ميزانيتك.. راجع خطواتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك، على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج السرطان 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم واثقا ومتحمسا وقادرا على الإقناع، في حياتك المهنية

حظك اليوم برج السرطان 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية، في حياتك العاطفية

حظك اليوم برج الأسد 10-5-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج الأسد 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المهم اليوم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وعليك أن تتحرك بهدوء وحذر واهتم بصحتك وسلامتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حظك اليوم برج العذراء 10-5-2022 على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم تأثيرا في محيطك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية، فقط انتبه لحقوقك، على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك الأصدقاء محبتهم.

حظك اليوم برج الميزان 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة وتكون هادئ في تعاملاتك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان .

حظك اليوم برج الميزان 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

حظك اليوم برج العقرب 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك للنجاح في حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يمنحك اليوم نضجا عاطفيا ويمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

حظك اليوم برج القوس 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وقد تميل اليوم للتشوش والتبذير، وعليك أن تتأنى في خطواتك وحساباتك وأن تنظم نفقاتك.

حظك اليوم برج القوس 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك حماسا وطاقة عاطفية وقد تجمعك بالأصدقاء والأحباب حوارات جيدة.

حظك اليوم برج الجدي 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بحماية حقوقك وابذل جهدا في التعامل بهدوء واعتنِ بمشاعرالجميع.

حظك اليوم برج الجدي 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

حظك اليوم برج الدلو 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو يتنافران في منزلي الصحة، ويجب أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، في حياتك.

حظك اليوم برج الحوت 10-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك قدرة على الإنجاز مما يجعل صلتك مع الغير قوية.

حظك اليوم برج الحوت 10-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمدك بروح عاطفية ومن الواضح أن اليوم تتسم بالرومانسية الشديدة.