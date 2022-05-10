حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب يكره الخيانة، فهو يحب الصدق والأمانة، ويرفض تماما الغدر والكذب كثيرا، ولا يقبله مهما كان الوضع، كما أنه يركز جيدا طول الوقت، لكي يحقق أهدافه ويصل لما يريد في حياته المهنية.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج العقرب، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك للنجاح في عملك، حيث أن علاقتك الجيدة مع زملاء العمل تجعلك تشعر بحالة نفسية جيدة مما يجعل تعطي للعمل أفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العقرب.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يمنحك اليوم نضجا عاطفيا ويمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب، في حياتك العاطفية، لكي تشعر بسعادة مع من تحب وتقضي أوقات ممتعة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العقرب.

مواصفات برج العقرب

ويتسم مولود برج العقرب أن لديه درجة عالية من القوّة والجُرأة أغلب الوقت في كل المواقف التي يتعرض لها، كماغ أنه يتسم بالطموح العالي لكي يحقق كل ما يريد في حياته المهنية والشخصية حيث أنه لا يهتم بأي عقبات تواجهه فأهم شئ عنده أن يصل لهدفه.