مصرع شاب تحت عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» ببركة السبع

لقى شاب مصرعه تحت عجلات قطار الركاب المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، قبل قليل، أثناء عبوره الخط الحديدي من مكان غير مخصص لعبور المشاه، بدائرة مركز بركة السبع، في محافظة المنوفية، حيث تم نقل جثته، بواسطة سيارة إسعاف، إلى مشرحة مستشفى بركة السبع، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

الشاب حاول العبور من مكان غير مخصص للمشاة

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب صدمه قطار «القاهرة - الإسكندرية» بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الشاب يُدعى «م. ح.»، من محافظة كفر الشيخ

بالانتقال والفحص، وبسؤال أهالي قرية «الروضة»، بدائرة مركز بركة السبع، تبين مصرع الشاب أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم إخطار أسرته بمصرعه، وتبين أنه من أبناء محافظة كفر الشيخ، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع شاب في حادث سير بمدينة بركة السبع

على صعيد آخر، شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، في وقت سابق، مصرع شاب في حادث سير بأحد شوارع المدينة، حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور، إلا أنه لفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه.

وشيع أهالي بركة السبع جثمان الشاب، ويُدعى «ع. م. د.»، وسط حالة من الحزن الشديد، كما تداول عدد من أبناء المدينة صور الشاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالدعاء له بالرحمه ولأسرته بالصبر.