من النمل الأبيض لـ«الدعسوقة».. الإسكندرية موطنًا لحشرات الصيف (فيديو)

ارتبط اسم مدينة الإسكندرية في الآونة الأخيرة بانتشار حشرة النمل الأبيض، التي تهدد المنازل والأثاثات والأخشاب بشكل كبير، إلا أن المدينة الساحلية أصبحت جاذبة لأنواع أخرى من الحشرات، لعل أبرزها «الدعسوقة،» التي انتشرت على سواحل الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة، وسببت حالة من الهلع بين الزائرين والمصطافين، وحتى أبناء المدينة، نظراً لانتشارها بكثرة، وسيرها على أجساد المواطنين بشكل مستمر، بالإضافة إلى لونها وشكلها الغريبين عن أي حشرة أخرى، حيث تتميز بلونها البرتقالي، وتكسوها حبيبات سوداء، ما زاد من حجم المخاوف.

مكافحة النمل الأبيض بنسبة 90%

وقال مصدر بمديرية الزراعة في الإسكندرية إن المدينة الساحلية تشهد انتشار بعض أنواع من الحشرات والآفات، حسب توقيت العام، لعل أبرزها وأخطرها انتشار حشرة النمل الأبيض، الذي يكثر في فصل الشتاء وحتى بداية فصل الصيف، وبالتحديد من شهر ديسمبر حتى أبريل، والتي تسبب خسائر كبرى في المباني والأخشاب، إلا أنه أكد أن مديرية الزراعة تمكنت من مكافحة ذلك النوع من حشرة النمل الأبيض، بنسبة تصل إلى 90%، بمجرد ورود أي بلاغ بمختلف مناطق المدينة.

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فوائد حشرة «أبو العيد» في الزراعة

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع حلول فصل الربيع، وبدء ارتفاع درجات الحرارة، تنتشر حشرات الصيف بشكل كبير، نظراً لأنه يمثل موسم الفقس بالنسبة لهذه الأنواع، لعل أبرزها حشرة «الدعسوقة»، أو ما يسمى بحشرة «أبو العيد»، حيث إنها من النوع المفيد لعملية تلقيح الأزهار في النباتات، كما أنها من الأعداء الحيوية لحشرة «المنّ»، التي تصيب كثيراً من الزراعات.

وأوضح أن مديرية الزراعة ليس من شأنها مكافحة «الدعسوقة»، نظراً لأنها مفيدة، وكونها بعيدة عن الآفات الزراعية، مؤكداً أن «الدعسوقة» حشرة غير ضارة ومفيدة، ولا تسبب أي أمراض في جسم الإنسان عند الوقوف على الجسم، كما أنها تساعد في التخلص من الحشرات الصغيرة غير النافعة.

أسباب انتشار «الدعسوقة» في الإسكندرية

وأكد المصدر أن الموجة الحارة التي تشهدها المدينة تُعد سبباً في وجود حشرة «الدعسوقة» بكثرة، وذلك نظراً لموسم الفقس، خاصةً أنها تتغذى على الحشرات الصغيرة جداً مثل «المنّ» وغيرها من الحشرات القشرية.

وشدد على أنه على الرغم من انتشارها الكثيف على مستوى شواطئ الإسكندرية والشوارع الرئيسية، إلا أنها لا تشكل خطورة مثل النمل الأبيض، الذي يصيب المباني والأخشاب ويسبب تلفها ويتكاثر بداخلها، مؤكداً أن الربيع والصيف من مواسم خمول النمل الأبيض، وتكاثر الحشرات الأخرى.