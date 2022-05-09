وكيل «خطة النواب»: الرئيس همه الأول المواطن.. وموازنة التعليم زادت 61 مليار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة المقبلة للدولة، من أصعب الميزانيات التي واجهها في حياته، بسبب أزمة حرب روسيا وأوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير الماضي، لافتا إلى أن كل المواطنين يجب أن يرشدوا من استهلاكهم على كل المستويات الاجتماعية.

يجب عدم الإسراف الفترة الحالية

أضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يجب عدم الإسراف في هذه الفترة، لأن هناك ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الجميع، لكن الأرقام الاقتصادية التي عبر عنها وزير المالية هذا العام مطمئنة إلى حد ما.

التعليم والصحة زادت ميزانيتهما

أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعليم زادت موازنته 61 مليار عن العام الماضي، لتعيين 30 ألف معلم، وكذلك زادت ميزانية الصحة 34 مليار عن العام الماضي، والتعليم العالي زادت 27 مليار جنيه، لافتا إلى أن مصر منذ 6 سنوات، تستوفي الحق الدستوري في إعطاء التعليم الجزء المخصص له في الميزانية، مبينا أنه لا يمكن مخالفة الدستور.

مصر مضطرة لرفع الفائدة

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فوائد خدمة الدين في العام المقبل، أكثر من العام الماضي، خاصة في ظل رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر فائدة الدولار، مبينا أن مصر لم تعد قادرة على عدم رفع الفائدة، لذا اتجهت لرفع الفائدة، لافتا إلى أن رقم واحد في هذه الموازنة، شبكة الدعم والحماية، متابعة: «الهم الأول للقيادة السياسية هي الطبقات الأكثر احتياجا، وتكافل وكرامة كانت 19 مليار جنيه، بقيت 22 مليار، وهتضيف لها 450 ألف أسرة، أتمنى معدل النمو في 30 يونيو القادم يبقى 5.7%، ونبقى أعلى من متوسط معدل النمو حول العالم».