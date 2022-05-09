آخر أخبار روسيا.. احتفال بيوم النصر واعتداء على سفير موسكو بوارسو

تطورات جديدة تشهدها الأوضاع على ساحة الحرب الروسية الأوكرانية، وفيما يتعلق بآخر أخبار روسيا، استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذكرى السنوية لانتصار البلاد على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية لتبرير القرار الذي اتخذه الكرملين بشن حملة عسكرية على أوكرانيا.

آخر أخبار روسيا

وشملت آخر أخبار روسيا تعرض التليفزيون الروسي الحكومي ومنصة الفيديو Rutube للاختراق، واستبدلت الشعارات المناهضة للحرب عناوين البرامج وأوصاف القنوات، بالتزامن مع استعداد موسكو للاحتفال بيوم النصر، وفي آخر أخبار روسيا، اعتدى المتظاهرون في بولندا على السفير الروسي بالطلاء الأحمر خلال محاولته الاحتفال بيوم النصر عند نصب تذكاري في العاصمة وارسو.

قتال في مدينة ماريوبول المحاصرة

وكانت القوات الأوكرانية قد تعهدت بالقتال حتى النهاية في مدينة ماريوبول المحاصرة إذا لم يتم إنقاذها.

وقال اثنان من قادة فوج آزوف الأوكراني المحاصرين في مصنع ماريوبول للصلب، إن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في المعركة.

الاحتفال بالنصر على النازيين

واحتفل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيوم النصر بخطاب مسجل على شريط فيديو يستذكر فيه تاريخ أوكرانيا في محاربة النازيين ووعد بهزيمة الروس، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت قرارا بإلغاء التعريفات الجمركية على واردات الصلب الأوكراني لمدة عام واحد.

زيارة دولية لأوكرانيا

وزارت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، أوكرانيا، أمس، والتقت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني.

كما قام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو برحلة في أوكرانيا، بينما عاد فريق صغير من الدبلوماسيين الأمريكيين لفترة وجيزة إلى السفارة الأمريكية في كييف.