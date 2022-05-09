بايدن يوقع مرسوما لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت تقديم 150 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وسط مخاوف من التصعيد مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الحادي عشر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، الإذن بسحب ما يصل إلى 150 مليون دولار من المساعدات الأمنية يوم الجمعة، لتلبية الاحتياجات الملحة لأوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا.

وتشمل حزمة المساعدات العسكرية 25000 طلقة مدفعية من عيار 155 ملم، وثلاثة رادارات مضادة للمدفعية من طراز AN / TPQ-36، ومعدات تشويش إلكترونية ومعدات ميدانية، وقطع غيار.