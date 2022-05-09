«تطبيقات التقنيات الحديثة».. مؤتمر بـ«زراعة طنطا» الأربعاء

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن انطلاق المؤتمر العلمي الأول والذي تنظمه كلية الزراعة بعنوان «تطبيقات التقنيات الحديثة في الزراعة»، الأربعاء المقبل في مركز المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالمجمع الطبي، وذلك في إطار احتفال جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي، والمؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن مؤتمر «تطبيقات التقنيات الحديثة في الزراعة»، يأتي في إطار سعي جامعة طنطا إلى تحقيق الرؤية المستقبلية للبحث العملي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا في كلية الزراعة.

تحقيق التكامل العلمي بين الجامعات

أكد رئيس المؤتمر الدكتور محمد السيد، عميد كلية زراعة طنطا، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التكامل العلمي بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز روح التعاون المشترك بين الباحثين والاطلاع على نتائج البحوث العلمية وتطبيقاتها في المجالات الزراعية المختلفة، إلى جانب تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على عرض نتائج رسائلهم العلمية وأبحاثهم.

6 محاور يناقشها المؤتمر

من جانبه، أوضح الدكتور أسعد دربالة، وكيل كلية زراعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مؤتمر تطبيقات التقنيات الحديثة في الزراعة سوف يناقش 6 محاور رئيسية بمشاركة نخبة متميزة من كبار العلماء داخل مصر وعدد من الدول الخارجية.