«التموين»: مقررات مايو 2022 متاحة في منافذ البقالين.. ولا نقص في أي سلعة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إتاحة صرف السلع التموينية ومقررات شهر مايو 2022 من جميع منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، وذلك بالنسبة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددها 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

انتظام صرف تموين شهر مايو 2022

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على الانتظام في صرف المقررات التموينية للمواطنين، من حوالي 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية و6700 منفذ مشروع جمعيتي وأيضا 1300 جمعية استهلاكية على مستوى المحافظات.

هل يوجد نقص في طرح السلع التموينية؟

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنه لا يوجد أي نقص في السلع التموينية لشهر مايو 2022، مشيرة إلى استمرار الضخ اليومي من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمخازن الجملة للسلع الاستراتيجية وخاصة سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة، فضلا عن وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو.

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 23 جنيها.

3- ارز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلی صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق أوتوماتيك 1 كجم بسعر 17.50 جنيه.

.14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 17.50 جنيه.

.15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

18- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.