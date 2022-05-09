التعليم تعلن أسماء المدارس الخاصة المجهزة لامتحانات «أولى وتانية ثانوي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها اليوم، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصف الثاني الثانوي تبدأ الخميس 12 مايو وتنتهي الخميس 26 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الأربعاء 11 مايو وتنتهي الأربعاء 25 مايو.

وأوضحت الوزارة، أنّها أتاحت الفرصة لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، للدخول من مدارسهم لخوض تجربة أداء الامتحان من المدارس المعلنة، وذلك على مدار اليوم (لطلبة الصف الأول الثانوي) وغدًا الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 (لطلبة الصف الثاني الثانوي)، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

موقف الطلاب المصابين بكورونا من الامتحانات

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن موقف الطلاب المصابين بفيروس كورونا من أداء الامتحانات، قائلا: «الطلاب المصابين بفيروس كورونا، ستؤجل امتحاناتهم للدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا، وقت عقد الامتحانات»، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.