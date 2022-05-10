إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مصر إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جرّاء وقوع حادث انقلاب «تومناية» بطريق «مصر إسكندرية» الزراعي أمام قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار لمركز شرطة كفر الدوار

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب «تومناية» بطريق «مصر إسكندرية» الزراعي بنطاق قرية البيضا التابعة لذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: «محمد سعد عبدالعليم 35 سنة، مقيم الشرقية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وكسر في الساق اليمنى، وسامح عبدالصابر محمود 31 سنة، مقيم عزبة النخل مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، وأحمد محمد الشناوي 52 سنة مقيم العجمي مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الحوض ونزيف في البطن، ونوره عبدالعزيز فراج مقيمة العجمي مصابة باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض، ومصطفى أحمد محمد مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، واشتباه ما بعد الارتجاج».

وجري نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.