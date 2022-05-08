سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 8 مايو 2022

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم، وذلك بعد عودة البنوك للعمل عقب إجازة استمرت 9 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التعاملات

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» للمهتمين بالاطلاع على أسعار العملات سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد الموافق 8 مايو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.36 جنيه للشراء في نهاية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر 19.61 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.32 للشراء في نهاية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.61 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء في نهاية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.

سعر اليورو في بنك بلوم

وسجل سعر اليورو في بنك بلوم 19.63 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجلت عملة اليورو سعر 19.63 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.45 جنيه للبيع مقابل 19.45 جنيه للشراء في نهاية تعاملات اليوم الأحد 8 مايو.