اليوم.. طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان الإنجليزي والنتيجة بالألوان

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي لليوم الرابع على التوالي، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأربعاء 11 مايو، امتحان مادة اللغة الإنجليزية في لجان مؤمَّنة بالمدارس، ولمدة ساعة ونصف، وسط الإجراءات الاحترازية والوقاية للحماية من فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة الطلاب.

طلاب رابعة يؤدون امتحان الإنجليزي في 15 سؤالا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد أسئلة امتحان اللغة الانجليزية 15 سؤالا، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، مشيرا إلى أنه تم وضع أسئلة الامتحان من جانب موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، من بنك الأسئلة الذي وضعه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت وزارة التعليم، أن لكل مدرسة امتحان مختلف وفقاً لنظام التعليم الجديد والمناهج الجديدة والتي تهدف إلى استخراج نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن الامتحانات ليست موحدة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الغرفة المركزية بالوزارة، تتابع سير الامتحانات منذ اليوم الأول، ولم تتلقَ أي شكاوى خاصة من الامتحانات أو الأسئلة، وأن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي عوائق.

بالألوان.. نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي مجمعة في صورة بالألوان وليس درجات، وفقاً لنظام التقييم الجديد المتطور الذي يعتمد على التقييم العام والوقوف على مستوى الطالب وليس الدراجات كالتالي:-

اللون الأزرق: الحاصلون على من 85 إلى 100، وتشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- اللون الأخضر: الحاصلون من 65 لأقل من 85، وتشير إلى أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

- اللون الأصفر:الحاصلون من 50 لأقل من 65، وتشير إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم.

- اللون الأحمر: الحاصلون من 1 لأقل من 50، وتشير إلى أنه لم يتقن هذه المعارف والمهارات، وما زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.