السعودية: أكثر من 1.5 مليون معتمر قدموا للمدينة خلال الموسم الحالي

أعلنت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة، أنّ عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا للمدينة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام، بلغ مليونا و542 ألفا و960 معتمرا، بينهم 95 ألفا و907 معتمرين من الجنسية المصرية.

95 ألفا و907 مصريين أدوا العمرة

وأظهرت الإحصائية، وفقًا لتقرير لوكالة وزارة الحج والعمرة وأوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الثلاثاء، أنّ أعداد المعتمرين الأكثر قدومًا للمدينة المنورة، من حيث جنسياتهم خلال موسم العمرة هذا العام، هم العراقيون، بواقع 313 ألفا و815 معتمرا يليهم المعتمرون من الجنسية الباكستانية، ثم الإندونيسية، فيما بلغ إجمالي المعتمرين المصريين 95 ألفًا و907 معتمرين زاروا المسجد النبوي الشريف وأدوا الصلاة فيه.

6 ملايين تصريح لأداء العمرة خلال رمضان

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة أنّ إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، بلغ 6 ملايين و694 ألفا و998 تصريحا للمعتمرين والزائرين من مختلف الجنسيات عبر تطبيق «اعتمرنا» وفق إحصائية لوزارة الحج والعمرة.