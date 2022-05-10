ضبط 5351 شخصا دون كمامة.. وتحريز 614 شيشة خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة، حملات أمنية في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تغريم 5328 شخصا

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5351 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ5328 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

453 مخالفة لمحلات

كما أسفرت الحملات عن تحرير 453 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 109 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 614 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.