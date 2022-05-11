حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتسم بقدرته العالية على تخطي الصعاب التي تواجهه لكي يحقق كل ما يريد في حياته، فأهم شيء عنده أن يحقق أهدافه على مختلف الأصعدة، وفي إطار ذلك فهو يحب السيطرة على كل شيء، حيث أن لديه روح قيادة عالية ويحب أن يكون مسيطر على الأمور في عمله وحياته.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، اليوم الأربعاء 11 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي الصحة، وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك، لذا عليك أن تنظم جهودك في عملك وتعمل في صمت دون أي ضوضاء تحيطك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

التزم الصمت اليوم، وكن صبورا في محادثاتك اليوم، لذا عليك ألا تخبر أحدا عن أي شيء عن حياتك الشخصية وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بالشجاعة الكبيرة فهو قادر على تحقيق كل ما يريد بفضل إصراره الكبير، كما أنه يساعد على نشر البهجة في المكان المتواجد به بسبب قدرته على تصدير الطاقة الإيجابية للغير، مهما كانت الظروف التي تواجهه فهو يتسم بالحيوية الكبيرة والنشاط والقدرة على إضافة جو مبهج لمجموعة من الأصدقاء والأهل.