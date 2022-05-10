حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كان لديك صديق من مواليد برج الحمل، فهو شخص يعتمد عليه، فهو من الشخصيات المميزة التي تجذب الانتباه اليها، فهي قادرة على خلق روح المرح، وجو لطيف خلال لقاءاتها مع الآخرين.

مميزات رحل برج الحمل

الرومانسية من أهم صفات رجل برح الحمل، فهو يحمل مشاعر فياضة، تضيف عليه مزيد جو من السحر والجاذبية، وهو ما يجذب إليه الرف الآخر، لكنه في الوقت ذاته غيور.

ولأصحاب برج الحمل المهتمين بالاطلاع بشكل يومي، على التغيرات التي تطرأ على الكواكب، وتأثيرها على الأبراج المختلفة، نعرض موقع بوابة «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الحمل، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي يكون القمر في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إن ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

مشاهير برج الحمل

يعرف عن مواليد برج الحمل العمل الدؤوب والتفاني في العمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي المرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.