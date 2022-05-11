حظك اليوم برج الثور الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يحب السيطرة على الآخرين، فهو يسعى لفرض إرادته بشكل كبير على كل من حوله، حيث أن شخصيته القوية تؤهله لتحقيق ذلك، كما أنه يتولى المناصب القيادية وينجح في المكانة التي يتم وضعه بها مع فريق العمل ومدرائه في العمل.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يجب أن تعمل بجدية وتبذل أقصى جهد لك، ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك، لكي تحقق نجاح في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب، وتتواصل بحنان مع أحبائك وأصدقائك، وتقضي معهم أفضل الأوقات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مواصفات برج الثور

يتصف مولود برج الثور بالحساسية الشديدة فهو لديه شخصية صلبة عنيدة تعكس رغبته في الوصول للأهداف التي يريد تحقيقها، كما أنه يتسم بالرومانسية الشديدة مع شريك حياته، فهو يحب أن يكون حبيبه يشعر بالسعادة والراحة طول الوقت، كما أنه يسعى لإرضاء كل أفراد أسرته ويهتم لراحتهم وتحقيق كل ما يريدوه حتى إذا كان ذلك على حساب راحته الشخصية، حيث أن العائلة وشريك الحياة في المقام الأول لمواليد برج الثور.