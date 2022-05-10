حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

التملك والرغبة في الاستحواذ والاكتئاب، من أبرز سلبيات مواليد برج الثور، التي تجعل الانطباع الأول عنهم مرفوض، لكن مع الوقت، تكتشف أنه شخصية حنونة، ومحب للمغامرة وتحدي الصعاب ومواجهتها، كما أنهم من أكثر الأبراج نجاحًا على المستوى العملي والمهني.

ولأصحاب برج الثور المهتمين بالاطلاع بشكل يومي على التغيرات التي تطرأ على الكواكب وتأثيرها على الأبراج المختلفة، يعرض موقع «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الثور، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي فأنه تعدك الأفلاك بلقاء تنتظره ويسعدك ذلك وتبدو أكثر نشاطا وحيوية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إن قد تعيش حالة حب، فالقمر في منزل الحب يملأ قلبك بمشاعر رومانسية.

مشاهير برج الثور

يُعرف عن مواليد برج الثور التناقض في بعض الصفات، فهم مندفعون ومع ذلك فأن خطواتهم محسوبة، وتألق العديد منهم في المجالات المختلفة، ومنهم بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.