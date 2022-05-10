مواصفات الورقة الامتحانية للعلوم للشهادة الإعدادية.. 4 أسئلة إجبارية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية في مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني 2022، مؤكدة أن عدد أسئلة الورقة الامتحانية للصف الثالث الإعدادي 4 أسئلة إجبارية ويخصص لكل سؤال 5 درجات.

4 أسئلة إجبارية في مادة العلوم

وأكد المركز القومي للامتحانات أن الدرجة الكلية للامتحان التحريري لمادة العلوم للفصل الدراسي الثاني في الصف الثالث الإعدادي 20 درجة، والدور الثاني الصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث الإعدادي 40 درجة.

وأضاف القومي للامتحانات أن امتحان مادة العلوم الدور الثاني يتضمن 4 أسئلة إجبارية ويخصص لكل سؤال 10 درجات في كل من الصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث الإعدادي.

نواتج التعلم لمادة العلوم للشهادة الإعدادیة

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي نواتج تعلم مادة العلوم المرحلة الإعدادیة وهي كالتالي:

- یفهم تركیب المادة وخواصها الفیزیائیة والكیمیائیة.

- یتعرف على مصادر الطاقة وأنواعها وتحولاتها وانتقالها واستخدامها.

- یفهم أنواع القوى والحركة.

- یصف الكون ویشرح مكوناته.

- یشرح مكونات الأرض وما یتم علیها وما یحدث فیها.

- یفهم أن للكائنات الحیة خصائص ومتطلبات أساسیة ودورات حیاة.

- یفهم ملاءمة التراكیب المختلفة بأجسام الكائنات الحیة للوظائف التي تقوم بها.

- یفهم مدى الارتباط بین صحة الفرد وصحة المجتمع.

- یفهم أن خلیة الكائن الحي تحوي تعلیمات وراثیة تحدد صفاته.

- یفهم أن كلا من التنوع والتكیف والسلوك في الكائنات الحیة یحدث بغرض البقاء.

- یفهم أن أجسام الكائنات الحیة تتكون من خلایا وأن الخلیة هي الوحدة الأساسیة للحیاة.

- یفهم التكنولوجیا الحیویة وتطبیقاتها في المجالات المختلفة.

- یتعرف على بعض المكونات البیئیة وخصائصها.

- یفهم العلاقة بین زیادة النمو السكاني وأثرها على البیئة.

- یتعرف على أهمیة الموارد الطبیعیة وأن للطاقة مصادر طبیعیة متجددة وغیر متجددة.

- یفهم الأثر المتبادل بین البیئة والإنسان وبعض المخاطر البیئیة وأسبابها وطرق الوقایة.