تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب في الشرقية بمليارين و810 ملايين جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أنّ المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تنفيذ 17 ألفا و422 مشروعا

وأعلن محافظ الشرقية، تنفيذ 17 ألفا و422 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و810 ملايين و91 ألف جنيه؛ لتوفير 52 ألفًا و237 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

تسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين

وأوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أنّ أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2445 مشروع بقيمة 341 مليونا و849 ألفا و845 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 789 مشروعا بقيمة 309 ملايين و549 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 1288 مشروع بقيمة 303 ملايين و882 ألفا و900 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.