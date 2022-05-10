محامو الجيزة يختارون نقيبهم الفرعي.. و8 مرشحين في كشوف الانتخابات

انطلقت عملية الانتخابات لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، تطبيقًا لأحكام المادة 142 من قانون المحاماة.

وتجرى الانتخابات في 22 لجنة بمقر النقابة الفرعية بالكيت كات، وتخدم الجزئيات في عمليات الاقتراع على منصب النقيب الفرعي، ومن المقرر انطلاق جولة الإعادة في 17 مايو الحالي.

الإشراف على العملية الانتخابية

وتأتي الانتخابات بإشراف الأمين العام، حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات، عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.

وجاءت الدعوة لإجراء الانتخابات بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وقرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح.

8 مرشحين في فرعية الجيزة

ويتسابق على منصب النقيب بانتخابات نقابة شمال الجيزة الفرعية 8 مرشحين، وفقًا لما أعلنته النقابة العامة في كشوف الانتخابات.

ويتولى الإشراف القضائي على انتخابات النقابة الفرعية، لجنة قضائية عليا برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.