حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 11-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء متردد بشكل كبير في قراراته، فهو يأخذ رأي كل من حوله قبل أن يقدم على شيء مهم في حياته، وأبرز عيوبه المزاجية الشديدة فهو يمكن أن يكون في حالة سعادة كبيرة و«مود» جيد، وبعد وقت قصير قد يشعر بالضيق أو الحزن لأسباب غير معلومة، فهو يشعر بأكثر من شعور عكس بعض في أوقات متقاربة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يجب أن تساعد الآخرين على التغيير بدلا من الندم على الماضي، حيث أن الوضع الفلكي دقيق، لذا عليك أن تأخذ احتياطك قبل اتخاذ أي قرار وتفكر جيدا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

متوقع أن يحدث سوء تفاهم مع أحبابك وأصدقائك، حيث أن القمر معاكس في مربع برجك، لذا عليك أن تتجنب الجدال وترد بهدوء على كل ما يحدث حولك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء بالرغبة في تجربة كل ما هو جديد والدخول في مغامرات مختلفة، فهو يحب التغيير في حياته وتجربة كل ماهو جديد، فهو يسعى للدخول في مغامرات عديدة مع أحبائه، كما أنه يتسم بالجرأة في الحياة فهو يتسم بالشجاعة ولا يتردد في الإفصاح عن مشاعره.