حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-5-2022 عاطفيا ومهنيا

متقلب المزاج، يحمل صفات متناقضة، أشهر الصفات المعروفة عن مواليد برج الجوزاء، الذي عٌرف في العصور القديمة، بأنه أشخاص يولدون مع قرائنهم، ومع ذلك فأن أصحاب هذا البرج من الشخصيات طيبة القلب، التي تتسامح بشكل سريع، إلا أنه مندفع ومتهور، ما يجعله يقع في كثير من المشكلات، وبسبب اهتمامه بالأمور العملية، يعاني في حياته الأسرية والعاطفية.

ولأصحاب برج الجوزاء المهتمين بالاطلاع بشكل يومي على التغيرات التي تطرأ على الكواكب، وتأثيرها على الأبراج المختلفة، تعرض «الوطن» في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الجوزاء، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، اصبر ليومين.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إن القمر في مربع برجك.. حاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب.

مشاهير برج الجوزاء

الحياة المهنية أولا من أبرز شعارات التي يتبعها مواليد برج الجوزاء، لذلك يبرعون في كافة مجالاتهم الحياتية، وعلى رأسهم الفرعون المصري واسطورة كرة القدم محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهاير الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والاعلامي نيشانوبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.