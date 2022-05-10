خد اسم عمه ومات بنفس الطريقة.. مفاجأة تزيد مأساة رحيل طالب هندسة بالإسماعيلية

30 عاما مروا على أسرة «حسين»، بعد فقدانه في حادث أليم على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ليقرر شقيقه تسمية أول أبنائه على اسمه، تخليدا لذكراه، لكنه لم يعرف المصير المجهول، الذي سيقود الصغير للحاق بعمه.

ترعرع «حسين» الأصغر، في كنف أبيه «عبد الغفار» في قرية فنارة بمحافظة الإسماعيلية، كان يكبر يوما بعد الآخر، واستطاع أن يصبح من المتميزين بين أبناء جيله في مدينة فايد، وتفوق في الثانوية العامة، والتحق بكلية الهندسة جامعة قناة السويس، إلا أنه توفي في حادث أليم عصر أمس الإثنين، على بعد خطوات من مدينته.

العم توفى في حادث

بحسب مقربون من الأسرة، فإن الشاب حسين عبد الغفار، 20 سنة، الذي توفى في حادث طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، عصر الإثنين، تم تسميته على اسم عمه، الذي توفى على نفس الطريق قبل 30 عاما.

وقالت المصادر، إن وفاة الشاب تسببت في حالة كبيرة من الحزن لأسرته، وأعادت الجرح القديم من جديد، إلا أن والده احتسبه من الشهداء، كونه قادما من الدراسة في جامعته.

تشييع الجثمان

شيع المئات من أهالي قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، جثمان الطالب حسين عبد لغفار، بمقابر الأسرة في القرية، وسط حالة كبيرة من الحزن على الفقيد.

ولقي شخصان مصرعهما، بينهما «حسين»، وأصيب 8 آخرين، جراء انقلاب سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم «ط ص أ 3361»، قرب مركز ومدينة فايد في الاسماعيلية.

وأسفر الحادث أيضا، عن وفاة سيد عبده، وشهرته «حوسو»، موظف بشركة الكهرباء، وإصابة كل من إسلام أحمد مرشد، وفاطمة عبد الهادي زكي، وهويدا نجاح علي، وميار أيمن عبد الرحمن، ومنة نادر توفيق، وطارق مصطفى محمد عباس، وحسن شكرى حسن.