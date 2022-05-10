14 مايو.. بدء تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الصناعية

كشفت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليمات مهمة للمنتدبين من رؤساء ومراقبين أوائل بلجان سير الامتحانات بالمدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بشأن تقديم الاعتذارات عن امتحانات الدبلومات الصناعية.

وقالت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه يقدم الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الصناعية نظام الثلاث سنوات، إلى لجنة الإدارة النظام والمراقبة بالقطاع المنتدب إليه والوارد منه استمارات عضوية 3 وليس لجنة اللإدارة التابع له مقر العمل.

بدء تقديم الاعتذارات في 14 مايو

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات في خطابها المرسل، أنه يقدم الاعتذار مكتوبًا بخط واضح مرفق معه صورة من أصل خطاب الندب والأصل وصورة من البطاقة الشخصية، ويرفق مع سبب الاعتذار طبقاَ للضوابط والأسباب الواردة بخطاب الندب مع الطلب المقدم.

وحددت الإدارة العامة للامتحانات، مواعيد تقديم الاعتذارت عن المشاركة في امتحانات الدبلوم الصناعي، يوم 14.15.16 مايو 2022 بمقر لجنة الإدارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية بالقطاع، مؤكدة أن المعتذر عن الندب لا يتم ندبه مرة أخرى إلى أي جهة عمل أخرى بعد الاعتذار.

شروط قبول الاعتذارات عن لجان سير الامتحان

- الحالات المرضية (القوميسون الطبي) معتمد بتاريخ حديث.

- إجازة بدون مرتب مستند معتمد دال على ذلك.

- العمل جزء من الوقت مستند معتمد دال علي ذلك.

- نسبة العجز مستند معتمد دال علي ذلك.

- طفل رضيع حتي سنتين مرفق شهادة الميلاد.

- حالات الوفاة شهادة الوفاة (الزوج أو الزوجة).

- السفر للخارج الزوج المسافر للخارج.

- طفل ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي - شهادة الميلاد).

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل واحد فقط منه.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الأحالة للمحكمة التأديبية.