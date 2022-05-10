سقوط عنصر إجرامي بحوزته هيروين بـ59 مليون جنيه في الإسكندرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائيه"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم.. وبحوزته (عدد 26 كيس لمخدر الهيروين - عدد 10 إسطوانات لذات المخدر "وزنوا إجمالياً (28٫500) كيلو جرام" مخفاه داخل مخازن سرية بالسيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ,59 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.