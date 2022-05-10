موعد عيد الأضحى المبارك 2022 والإجازات الرسمية المتبقية

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بدأ الكثير من المواطنين البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022، حتى يستطيعون حساب ما تبقى من أيام على قدومه، كما يبحث عنه العديد من المواطنين الراغبين في شراء الأضاحي، حتى يستطيعون شراءها قبل موعده بوقت كاف.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد عيد الأضحى المبارك 2022، وفق ما أعلنه مركز البحوث الفلكية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

أوضح المركز الفلكي للبحوث موعد عيد الأضحى المبارك 2022، والذي يفصلنا عن أسابيع قليلة، على أن يكون موعده فلكيا يوم السبت الموافق 9 يوليو من عام 2022، ليكون نهايته يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك الموعد ليكون وفق الحسابات الفلكية للمركز القومي للبحوث، ولكن يتم تحديد موعد عيد الأضحى وفقا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة، إذ يتم تحديد موعد عيد الأضحى بناء على ظهور الهلال في السماء، كما أن هناك جهة مختصة وهي المسئولة عن موعد عيد الأضحى رسميا، وهي دار الإفتاء المصرية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

- ذكرى ثورة 30 يونيو: يتم إعطاء الموظفين العاملين في الدولة إجازة رسمية بحلول ذكرى 30 يونيو يوم الخميس الموافق 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى: يحصل العاملون على عيد الأضحى المبارك، والذي يبدأ يوم السبت الموافق 9 يوليو، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

- ذكرى ثورة يوليو: وتأتي تلك الذكرى يوم السبت الموافق 23 يوليو، وجرت العادة أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

- إجازة رأس السنة الهجرية: وتأتي تلك المناسبة لتكون يوم السبت الموافق 30 يوليو.

- ذكرى حرب أكتوبر: وتأتي تلك الذكرى لتكون يوم 6 أكتوبر الموافق الخميس.

- إجازة المولد النبوي الشريف: وتأتي تلك الذكرى لتكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.