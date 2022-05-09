«السياحة»: زيادة أعداد السياح المصريين للغردقة بداية من يوليو المقبل

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحرالأحمر، إن أعداد السياح المصريين بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء سترتفع بداية من النصف الثاني من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن أعداد المصريين المتوقع قدومهم خلال تلك الفترة سيكون كبيرا وهو ما سينعش نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الموسم السياحي الصيفي خاصة مع وجود حجوزات جيدة من سياح العديد من الدول الأوروبية والعربية خلال تلك الفترة.

أعداد المصريين خلال العيد بالغردقة كانت أقل من العام الماضي

وأضاف فلا لـ«الوطن» ان أعداد المصريين الذين قضوا إجازاتهم بفنادق المدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال إجازات عيد الفطر المبارك هذا العام كانت أقل من مثيلتها العام الماضي، مرجعا تراجع أعداد المصريين هذا العام لاستمرار العام الدراسي وبدء الامتحانات المدرسية والجامعية عقب الإجازة مباشرة، فضلا عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية وتفضيلهم إرجاء السفر للمدن الشاطئية لتكون خلال إجازات الصيف.

نسب الإشغال حاليا بفنادق محافظة البحر الأحمر 65%

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم تتراوح ما بين 60 و65%، لافتا إلى أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا حاليا بالمدن السياحية بالبحر الأحمر، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق المحافظة خلال إجازات عيد الفطر المبارك تراوحت ما بين 80 إلى 85%.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المواطنين المصريين كان لهم تأثير كبير في استمرار عمل الفنادق المصرية خلال جائحة كورونا التى ضربت العالم فبراير2020، موضحا أن نسب تواجد المصريين في المدن السياحية خلال العامين الماضيين بلغت نحو 3 أضعاف أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال عامي 2020 و2021، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري يتطلع لاستمرار إقامة المصريين بالفنادق المصرية خلال العام الجاري بذات معدلات العامين الماضيين.