مزارع يتخلص من حياته شنقاً في الدقهلية بسبب «خلافات زوجية»

أقدم مزارع شاب في محافظة الدقهلية على إنهاء حياته شنقاً داخل غرفته بمنزله في قرية «تيرة»، التابعة لمركز نبروه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عودته إلى المنزل، عقب الانتهاء من درس محصول القمح في الأرض الزراعية خاصتهم، وعلل أهل المتوفي إقدامه على التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية، نتيجة خلافات زوجية.

إقدام شاب علي الانتحار في نبروه

تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة، بإقدام أحد الأشخاص علي الانتحار شنقاً داخل مسكنه في قرية «تيرة»، حيث فوجئت أسرته به يتدلى من سقف الغرفة، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو «السيد ع. أ.»، 22 سنة، فلاح ومقيم في قرية تيرة، مركز نبروه، مشنوقاً بواسطة حبل في سقف الغرفة، مما تسبب في حالة من الفزع بينهم، واستعانوا بأهالي المنطقة في إنزاله، وتبين وفاته.

أهل المزارع فوجئوا به مشنوقاً داخل غرفته

وبسؤال أهليته، في محضر التحقيقات، أكدوا أن المتوفي كان يشاركهم العمل بدرسة محصول القمح في الأرض الزراعية خاصتهم بزمام القرية، وانتهوا من عملهم مساء اليوم، إلا أنه دخل غرفته، وبعد فترة فوجئوا به مشنوقاً داخل غرفته، وعللوا ذلك بوجود خلافات عائلية، وأن حالته النفسية كانت سيئة خلال الفترة الأخيرة.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى نبروه المركزي، وأكد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بسبب اسفكسيا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن بعد ذلك.