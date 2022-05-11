 عضو اتحاد الصناعات: الرئيس السيسي داعم للصناعة منذ ترشحه للرئاسة

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ترشحه للرئاسة وهو معلن تحيزه ودعمه لقطاع الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة تعد قاطرة الدولة، وهي بحاجة لحزم تحفيزية نظرا لوجود مشكلات عالمية أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الشحن عالميا، بالتالي ارتفعت تكلفة الإنتاج وسيطرت على هوامش الربح.

المصانع تعاني من مشكلة المنافسة

وأوضح «البهي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المصانع تعاني من مشكلة المنافسة والإغراق الدولية، مشيرا إلى أن الصناعة هي الممول الأكبر للخزانة العامة من خلال الضرائب التي تدفعها والجمارك، وفكرة الانكماش الصناعي تؤثر سلبيا على الموازنه العامة للدولة، لذلك أدرك الرئيس السيسي ذلك واتجه لتشجيع الصناعة والحالة الاقتصادية بشكل عام.

لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الملف

وأشار « البهي» إلى أن البنك المركزي لا بد أن يسمح بالتوازي مع القرار باستخدام الحصيلة الدولارية في الصادرات أو الحصيلة الدولارية المتوفرة لديهم بشكل خاص، موضحا أن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الملف والتقى بالصناع أكثر من مرة لبحث التعاون، مطالبا المالية بالعمل على دفع الأمور وتحسين الانتاج المحلي لمواجهة التهريب وتهديدات الموازنة العامة والتسريب الى الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بالصناعات الصغيرة.